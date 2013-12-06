Нарисовать шаблон для счетчика + кнопку + таблицу

Здравствуйте, господа.

Нужно:

-нарисовать шаблон для счетчик обратной связи для сайта

-нарисовать шаблон матерой кнопки "принять участие" для того же сайта

-нарисовать шаблон таблицы с выборами формата участия для того же сайта

Все простенько и со вкусом.

Задаток на постоянное сотрудничество.

Много таких мелочей надо.

Пишите сразу в скайп (он в профиле)