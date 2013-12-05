FLASH баннер под Яндекс

Необходимо создать баннер для медийно-контекстной рекламы на Яндексе.

Технические требования: http://advertising.yandex.ru/requirement/media/flash.xml

По дизайну: особо придумывать ничего не придется, есть образец баннера (растяжка) его нужно будет переделать под 200х300 и добавить еще кое-какие пожелания заказчика.