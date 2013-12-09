Обработка одной фотографии и разработка 2 слайдов

Необходимо вырезать и обработать фотографию. Исходник футболка на человеке, необходимо вырезать отдельно футболку для каталога в интернет магазин. Фото исходников делалось в студии специально для этой цели. Пример необходимого фото: http://u-shirt.com.ua/ua/products/vyshivanka_ukraina_jeltaya/

Так же необходимо разработать два слайда для банера на главной странице сайта. Пример банеров: http://u-shirt.com.ua/

Все исходники так же делались в студии.

Оплата за два слайда 200 грн и 50 грн за фото

Предлагайте сроки