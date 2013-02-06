Необходимо: 1. разработать два слайда для банера на главную сайта. 2. Вырезать отдельно футболку (футболка на человеке, фото делалось в студии специально для этого) Срок один день
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $25Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Необходимо вырезать и обработать фотографию. Исходник футболка на человеке, необходимо вырезать отдельно футболку для каталога в интернет магазин. Фото исходников делалось в студии специально для этой цели. Пример необходимого фото: http://u-shirt.com.ua/ua/products/vyshivanka_ukraina_jeltaya/ Так же ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Добрый день, необходимо разработать дизайн трех страниц интернет магазина u-shirt (современный стиль украинского болельщика). Существующий сайт: U-Shirt.com.ua. Страницы: главная, каталог, карточка товара. За каждую страницу 50 $. Примерная схема во вложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
11 лет назад
Не в первый раз работаем с Назаром. Отличный заказчик. Все супер!
Ответный отзыв
качественно и быстро
$150
2 балла
11 лет назад
Работа выполнена, но не оплачена. Выводы делайте сами.
Ответный отзыв
Все хорошо
$30
10 баллов
11 лет назад
Назар четко поставил задачу, постоянно на связи, оплату произвел сразу же после получения готовой работы. Все отлично. Приятно работать.
Ответный отзыв
Все сделано вовремя и качественно. Рекомендуем