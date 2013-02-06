u-shirt

Назар Дудар u-shirt

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка двух слайдов для баннера

    $25

    Необходимо: 1. разработать два слайда для банера на главную сайта. 2. Вырезать отдельно футболку (футболка на человеке, фото делалось в студии специально для этого) Срок один день

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка одной фотографии и разработка 2 слайдов

    $30

    Необходимо вырезать и обработать фотографию. Исходник футболка на человеке, необходимо вырезать отдельно футболку для каталога в интернет магазин. Фото исходников делалось в студии специально для этой цели. Пример необходимого фото: http://u-shirt.com.ua/ua/products/vyshivanka_ukraina_jeltaya/ Так же ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новый дизайн сайта U-Shirt.com.ua

    $150

    Добрый день, необходимо разработать дизайн трех страниц интернет магазина u-shirt (современный стиль украинского болельщика). Существующий сайт: U-Shirt.com.ua. Страницы: главная, каталог, карточка товара. За каждую страницу 50 $. Примерная схема во вложении

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Разработка двух слайдов для баннера
Не в первый раз работаем с Назаром. Отличный заказчик. Все супер!
качественно и быстро
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
2 балла
11 лет назад
Новый дизайн сайта U-Shirt.com.ua
Работа выполнена, но не оплачена. Выводы делайте сами.
Все хорошо
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Обработка одной фотографии и разработка 2 слайдов
Назар четко поставил задачу, постоянно на связи, оплату произвел сразу же после получения готовой работы. Все отлично. Приятно работать.
Все сделано вовремя и качественно. Рекомендуем
Ответный отзыв