Необходимо вырезать и обработать фотографию. Исходник футболка на человеке, необходимо вырезать отдельно футболку для каталога в интернет магазин. Фото исходников делалось в студии специально для этой цели. Пример необходимого фото: http://u-shirt.com.ua/ua/products/vyshivanka_ukraina_jeltaya/ Так же ...
Сделать несколько gif баннеров
Необходимо сделать несколько gif баннеров для ассоциации благотворительных организаций. Размеры баннеров:
100х100
140х140
240х123
214х295
Баннеры могут быть как статичными так и динамичными, на ваше усмотрение. Баннеров всего 4 шт, указанных размеров, но лучше, чтобы они были не одинаковые. Картинки предоставим.
Все предложения указывать здесь, в личку и аську не писать. Обязательно указывать цену и срок.
Оплата Яндекс.деньги, WMR, qiwi кошелек. Постоплата.
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