Необходимо сделать несколько gif баннеров для ассоциации благотворительных организаций. Размеры баннеров:

100х100

140х140

240х123

214х295

Баннеры могут быть как статичными так и динамичными, на ваше усмотрение. Баннеров всего 4 шт, указанных размеров, но лучше, чтобы они были не одинаковые. Картинки предоставим.

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