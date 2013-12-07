На главной странице сайта http://vs-sun.ru под объявлением "По Алтуфьевскому шоссе..." мы хотим разместить баннер. Баннер должен бросаться в глаза, быть ярким и красивым, наверное, даже анимированным. В баннере нужно отобразить информацию: ...
2 баннера gif
Нужно 2 баннера gif
3 -4 слайда
Текст, логотип , картинки
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