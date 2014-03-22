Баннер стоматологических услуг

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Завершен11 заявок165 просмотров

На главной странице сайта http://vs-sun.ru под объявлением "По Алтуфьевскому шоссе..." мы хотим разместить баннер. Баннер должен бросаться в глаза, быть ярким и красивым, наверное, даже анимированным.

В баннере нужно отобразить информацию:

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1-го ноября в Vs.Sun на м. Бибирево открылся

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

* Терапевтическое лечение и протезирование

* Снятие острой зубной боли

* Реставрация

* Эстетическая стоматология

* Лечение кариеса

* Прицельный снимок

* Ортодонтия

* Отбеливание зубов (AIRFLOW) - акция 3900 руб

* Ультрозвуковая чистка - акция 3000 руб.

тел. 8 905 534 0000

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Заказчик просил пропорции 10:5.

Оплата работы после утверждения Вашего баннера заказчиком.

11 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Виталий сделал красивый баннер, который удовлетворил заказчика.
Идеально поработали с Евгением. Одни положительные эмоции от сотрудничества с ним!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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