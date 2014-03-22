Требуется создания серии ГИф баннеров: 6 размеров, до 100Кб. Тематика одежда и обувь. 1 размер. Тематика утягивающее белье
Баннер стоматологических услуг
На главной странице сайта http://vs-sun.ru под объявлением "По Алтуфьевскому шоссе..." мы хотим разместить баннер. Баннер должен бросаться в глаза, быть ярким и красивым, наверное, даже анимированным.
В баннере нужно отобразить информацию:
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1-го ноября в Vs.Sun на м. Бибирево открылся
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
* Терапевтическое лечение и протезирование
* Снятие острой зубной боли
* Реставрация
* Эстетическая стоматология
* Лечение кариеса
* Прицельный снимок
* Ортодонтия
* Отбеливание зубов (AIRFLOW) - акция 3900 руб
* Ультрозвуковая чистка - акция 3000 руб.
тел. 8 905 534 0000
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Заказчик просил пропорции 10:5.
Оплата работы после утверждения Вашего баннера заказчиком.
Выбранный исполнитель
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