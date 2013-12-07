Нужно разработать эскизы для 2-х баннеров для рыбного магазина, на первом нужно разместить различные деликатесы: семга в разрезе, масленая, креветки, сельдь с картошечкой и т.д., размер 1,5*1,5! На втором кружка пива и вокруг различная ...
Нужен новогодний статичный баннер (2 картинки)
Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не читаю.
Заявки фрилансеров
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