Нужен новогодний статичный баннер (2 картинки)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт26 заявок196 просмотров

Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не читаю.

11 лет назад
Little-Kosh
Полина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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