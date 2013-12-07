Баннер для магазина по продаже рыбы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок500 просмотров

Нужно разработать эскизы для 2-х баннеров для рыбного магазина, на первом нужно разместить различные деликатесы: семга в разрезе, масленая, креветки, сельдь с картошечкой и т.д., размер 1,5*1,5! На втором кружка пива и вокруг различная сушенная рыба и все что к пиву полагается размер 1*1,5! Никакого плагиата только Ваши идеи!

11 лет назад
fomenko79
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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