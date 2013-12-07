Необходимо сделать баннер на флэш и gif-анимацию трех размеров (750x50 970x64 1170x80). Пример прилагается, исходники вышлю. От вас только красивая анимация.
Баннер для магазина по продаже рыбы
Нужно разработать эскизы для 2-х баннеров для рыбного магазина, на первом нужно разместить различные деликатесы: семга в разрезе, масленая, креветки, сельдь с картошечкой и т.д., размер 1,5*1,5! На втором кружка пива и вокруг различная сушенная рыба и все что к пиву полагается размер 1*1,5! Никакого плагиата только Ваши идеи!
Заявки фрилансеров
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