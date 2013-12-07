Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...
Разработка баннера для сайта
Добрый день,
Требуется сделать что-то типа анимированного баннера, примеры
Требования:
- баннер будет размещен на сайте, сделанном на CMS, и должен без проблем ставиться на страницы, сделанные для этой CMS
- формат такой, как в примерах: левая часть – меняющийся текст на однотонном фоне, правая часть – меняющееся изображение
- количество картинок и соответствующих им текстов - 3
- баннер должен воспроизводиться на всю ширину экрана, независимо от разрешения экрана (до 1600 пикселей), как в примерах
- заказчик должен иметь возможность самостоятельно менять текст и картинки при необходимости.
- остальные детали можно обсудить ближе к делу.
Частичная работа («сделаю только картинку» и пр.) не интересует.
Если вы готовы взяться за эту работу, обязательно укажите стоимость ваших услуг и примерные сроки выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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