Разработка баннера для сайта

Добрый день,

Требуется сделать что-то типа анимированного баннера, примеры

http://www.fitbit.com/home

http://www.gooddata.com/

Требования:

- баннер будет размещен на сайте, сделанном на CMS, и должен без проблем ставиться на страницы, сделанные для этой CMS

- формат такой, как в примерах: левая часть – меняющийся текст на однотонном фоне, правая часть – меняющееся изображение

- количество картинок и соответствующих им текстов - 3

- баннер должен воспроизводиться на всю ширину экрана, независимо от разрешения экрана (до 1600 пикселей), как в примерах

- заказчик должен иметь возможность самостоятельно менять текст и картинки при необходимости.

- остальные детали можно обсудить ближе к делу.

Частичная работа («сделаю только картинку» и пр.) не интересует.

Если вы готовы взяться за эту работу, обязательно укажите стоимость ваших услуг и примерные сроки выполнения работы.