Разработка баннера для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки166 просмотров

Добрый день,

Требуется сделать что-то типа анимированного баннера, примеры

http://www.fitbit.com/home

http://www.gooddata.com/

Требования:

- баннер будет размещен на сайте, сделанном на CMS, и должен без проблем ставиться на страницы, сделанные для этой CMS

- формат такой, как в примерах: левая часть – меняющийся текст на однотонном фоне, правая часть – меняющееся изображение

- количество картинок и соответствующих им текстов - 3

- баннер должен воспроизводиться на всю ширину экрана, независимо от разрешения экрана (до 1600 пикселей), как в примерах

- заказчик должен иметь возможность самостоятельно менять текст и картинки при необходимости.

- остальные детали можно обсудить ближе к делу.

Частичная работа («сделаю только картинку» и пр.) не интересует.

Если вы готовы взяться за эту работу, обязательно укажите стоимость ваших услуг и примерные сроки выполнения работы.

11 лет назад
customer_999
Сергей 
62 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен новогодний статичный баннер (2 картинки)

    Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать flаsh баннер

    Нужен рекламный баннер конвертов для новорожденных. Текст - "Спокойный сон - бесценный подарок для мамы и малыша. Дарите лучшее самым любимым вместе с Woombie. Сладких снов в Новом году!" Фон баннера должен быть праздничным, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для магазина по продаже рыбы

    $50

    Нужно разработать эскизы для 2-х баннеров для рыбного магазина, на первом нужно разместить различные деликатесы: семга в разрезе, масленая, креветки, сельдь с картошечкой и т.д., размер 1,5*1,5! На втором кружка пива и вокруг различная ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать баннер на флэш

    Необходимо сделать баннер на флэш и gif-анимацию трех размеров (750x50 970x64 1170x80). Пример прилагается, исходники вышлю. От вас только красивая анимация.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать баннер для интернет магазина

    Требуется нарисовать баннер размером 849 на 219px для акции посвященной ои-2014 в сочи. Ничего сложного не требуется фон типа гор сочи со спуском или что-то другое и информация о акции! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 баннера gif

    Нужно 2 баннера gif 3 -4 слайда Текст, логотип , картинки Укажите цену от за баннеры

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер стоматологических услуг

    На главной странице сайта http://vs-sun.ru под объявлением "По Алтуфьевскому шоссе..." мы хотим разместить баннер. Баннер должен бросаться в глаза, быть ярким и красивым, наверное, даже анимированным. В баннере нужно отобразить информацию: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад