Поддержка разработки процессинга. Ориентировочные затраты на 300-400 часов. Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовую задачу отправлю по запросу.
Вылетает программа
Здравствуйте! Есть программа (звонилка ) работающая через скайп.
Вылетает каждые 10 мин, как по таймеру, протестировал на ОС вин10 х64, ОС вин7 х32, ОС xp х32 – все одинаково.
Как будто вшит код "вылетания"
Нужно решить проблему.
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