Необходимо сделать генератор криптовалютных кошельков для валюты Ethereum с отсеиванием по заданным критериям

Язык любой компилируемый с возможностью обработки запросов от веб сервера и мультипоточностью

Пример генерации, клиент отправил запрос через наш сайт на генерацию адреса с 0000 в начале и 0000 в конце, программа запускает цепочку, генерация приватного ключа - получение публичного ключа из приватного - получение адреса из публичного - проверка есть ли в начале 0000 и в конце 0000, если есть отправляем приватный ключ обратно, если нет - начинаем сначала.

Пример генерации в браузере https://github.com/ryepdx/ethaddress.org