Определить алгоритм шифрования на основе большого словаря

$3000
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Закрыт3 заявки227 просмотров

Есть словарь нешифрованное – шифрованное значение 

вида 530005012252 ZZwNwQdLIXmiCX9kSYj0Nw== 

На входе только цифры разной длинны 

На выходе нечто похожее на бейс64 и фиксированной длинны (24 символа) 

Задача на основании словаря из 15-20 миллионов строк(есть возможность зашифровать значение по запросу) определить алгоритм и если есть ключ шифрования 

8 лет назад
guest_15093268011099
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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