Парсер гугл

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки208 просмотров

Требуется создать консольное приложение на C# - парсер гугл

На экране отображается надпись "Type file name:"

Вводится имя файла. В файле строки запросов к гуглу (например "котятки", "милые котятки")

На экране надпись "Type page count:"

Вводится число страниц X

Процесс берет каждый из запросов, заходит на google.com (НЕ google.ru)

Вводит запрос, парсит результаты страницы. Сохраняет в файл в формате URL|Title|Decription (линк на страницу где результат, заголовок, краткое описание)

Заходит на следующую страницу парсит результаты на ней, и так до тех пор пока не пройдет X страниц

Если появилась каптча она должна быть разгадана и процесс продолжается

На экране должна быть только консоль (браузер не должен отображатся)

8 лет назад
guest_14990861541357
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$40
6 дней
Рекомендую, все делает как надо
Рад повторному сотрудничеству. Рекомендую как заказчика!

Заявки фрилансеров

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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