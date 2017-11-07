Здравствуйте, нужно переписать программу на C#. С вас опыт выполнения похожих задач, сроки и стоимость. Файл программы на фортране в приложении.
Парсер гугл
Требуется создать консольное приложение на C# - парсер гугл
На экране отображается надпись "Type file name:"
Вводится имя файла. В файле строки запросов к гуглу (например "котятки", "милые котятки")
На экране надпись "Type page count:"
Вводится число страниц X
Процесс берет каждый из запросов, заходит на google.com (НЕ google.ru)
Вводит запрос, парсит результаты страницы. Сохраняет в файл в формате URL|Title|Decription (линк на страницу где результат, заголовок, краткое описание)
Заходит на следующую страницу парсит результаты на ней, и так до тех пор пока не пройдет X страниц
Если появилась каптча она должна быть разгадана и процесс продолжается
На экране должна быть только консоль (браузер не должен отображатся)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад
в файле эксель нужно вывести все электронки, лишнее удалить. Файл прикрепляю.Завершен8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах. Пример работы есть. ...Завершен7 лет назад
- $3000
Есть словарь нешифрованное – шифрованное значение вида 530005012252 ZZwNwQdLIXmiCX9kSYj0Nw== На входе только цифры разной длинны На выходе нечто похожее на бейс64 и фиксированной длинны (24 символа) Задача на основании словаря из ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо по аналогии с сайтом satoshidice.com интегрировать алгоритм розыгрыша на основе blockсhain. C использованием библиотеки bitcoind. Подробнее при личной беседе.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать генератор криптовалютных кошельков для валюты Ethereum с отсеиванием по заданным критериям Язык любой компилируемый с возможностью обработки запросов от веб сервера и мультипоточностью Пример генерации, клиент отправил запрос через наш сайт ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть программа (звонилка ) работающая через скайп. Вылетает каждые 10 мин, как по таймеру, протестировал на ОС вин10 х64, ОС вин7 х32, ОС xp х32 – все одинаково. Как будто вшит код ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен парсер, который будет парсить рецензии к фильмам на Кинопоиске. Профессиональные рецензии Кинопоиск выводит в виде блоков с парой строк, весь текст рецензии всегда находится на других сайтах (их около 20, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать CW MIX FASTCUP.NET NEW.FASTCUP.NET Автоматическая система 5x5 cs 1.6 Авто систему для проведения миксов можете посмотреть примеры ссылке выше Игры которые должны быть CS 1.6 CS:GO Dota 2Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дано:1. Текстовый документ (html) 2. Файл со списком замен. Структура следующая: ---------------------------------------------------------------------------------- [AA] sting1-1 [BB] string2-1 [CC] string3-1 [block end] [AA] sting1-2 [BB] ...Завершен8 лет назад