Вывести из файла xlsx все электронные адреса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен12 заявок245 просмотров

в файле эксель нужно вывести все электронки, лишнее удалить. 

Файл прикрепляю.

8 лет назад
evdokimov606
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$4
1 день
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plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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