Сделать универсальный макрос + настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок180 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах. 

Пример работы есть. Просто нужно это исполнить) 

По цене и срокам давайте договариваться.  

8 лет назад
nadinkoshkina
Надежда 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
10 дней
Всё супер! Четко понимает задачи (хотя я не очень компьютерным языком объясняю), всегда на связи, и быстро работает! Рекомендую.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Не торопит. И с оплатой всё в порядке. Советую сотрудничать

Заявки фрилансеров

ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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