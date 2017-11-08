Сделать универсальный макрос + настройка

Добрый день!

Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах.

Пример работы есть. Просто нужно это исполнить)

По цене и срокам давайте договариваться.