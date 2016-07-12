nadinkoshkina

Добрый день! Нужно разработать дизайн баннера на стол-ресепшн (ниже тех.задание) и буклеты А4 (текст из презентации - вышлю на почту) На баннере будет располагаться логотип (во вложении) Буклеты формата А4, скрепленные как ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно убрать логотип с видео. Идет 2 минуты. Фон не однотонный. Время работы ограничено..до 12.03 (понедельник).Видеомонтаж12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах. Пример работы есть. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть много файлов формата excel. По типу все одинаковые (это анкеты банков, где по стандарту инфа - ФИО, паспорт, адрес, работа и т.п.). Нужно сделать универсальную анкету. Мы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Обновление анкет, справок банков в программе 1С для дальнейшего их автозаполнения. 1 анкета - это в среднем 7 листов, бывает меньше/больше. Цену можно назначить как за анкету, так и за лист. Примеры файлов во вложении.1С-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача сделать строгую, но не скучную и стильную презентацию. Наброски слайдов с текстом есть. Количество слайдов 9.Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Стоит задача настроить обменинформацией через интерфейс APIмежду сайтом Unicom24 и CRM (Bitrix24). Ниже инструкции по выполнению даннойработы: Кредитные истории (во вложении) и заявки: https://docs.google.com/document/d/1vjRLKYyujYhJPQjicgrIW8OhExnIdd0UjehblK1LyOA/edit?ts=577cf38e# Просьба отозваться тех, кто уже сталкивался ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести две анкеты формата Pdf в другой формат (word или excel). Обязательно, чтобы были сохранены все поля, разметки и параметры, как в первоначальном виде. И, главное, чтобы можно было заполнять эти поля (!).Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад