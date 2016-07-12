nadinkoshkina

Надежда nadinkoshkina

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн для баннера и буклетов.

    Добрый день! Нужно разработать дизайн баннера на стол-ресепшн (ниже тех.задание) и буклеты А4 (текст из презентации - вышлю на почту)    На баннере будет располагаться логотип (во вложении)  Буклеты формата А4, скрепленные как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать универсальный макрос + настройка

    Добрый день! Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах.  Пример работы есть. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать автозаполнение анкет.

    Добрый день! Есть много файлов формата excel. По типу все одинаковые (это анкеты банков, где по стандарту инфа - ФИО, паспорт, адрес, работа и т.п.). Нужно сделать универсальную анкету. Мы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ввод файлов word/excel/pdf в 1С.

    Обновление анкет, справок банков в программе 1С для дальнейшего их автозаполнения. 1 анкета - это в среднем 7 листов, бывает меньше/больше. Цену можно назначить как за анкету, так и за лист.  Примеры файлов во вложении.

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить интерфейс API между двумя сайтами.

    Добрый день! Стоит задача настроить обменинформацией через интерфейс APIмежду сайтом Unicom24 и CRM (Bitrix24). Ниже инструкции по выполнению даннойработы: Кредитные истории (во вложении) и заявки: https://docs.google.com/document/d/1vjRLKYyujYhJPQjicgrIW8OhExnIdd0UjehblK1LyOA/edit?ts=577cf38e# Просьба отозваться тех, кто уже сталкивался ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести Анкету из Pdf в Word или Excel

    Необходимо перевести две анкеты формата Pdf в другой формат (word или excel). Обязательно, чтобы были  сохранены все поля, разметки и параметры, как в первоначальном виде.  И, главное, чтобы можно было заполнять эти поля (!).

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для баннера и буклетов.
Один только положительный восторг от работы) Спасибо за доверие)!
Всё красиво и интересно оформлено, всегда на связи, всё в сроки! Спасибо большое! Будем обращаться ещё :)
Ответный отзыв
ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать универсальный макрос + настройка
Отличный заказчик. Всегда на связи. Не торопит. И с оплатой всё в порядке. Советую сотрудничать
Всё супер! Четко понимает задачи (хотя я не очень компьютерным языком объясняю), всегда на связи, и быстро работает! Рекомендую.
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сделать красивую презентацию
Отличный заказчик, четко поставленная задача, быстрая оплата, работать комфортно) Спасибо за заказ, буду рад сотрудничать снова. Рекомендую!
Отличная и быстрая работа! Рекомендую)
Ответный отзыв
georg1967
Юрий 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перевести Анкету из Pdf в Word или Excel
Рекомендую, всем фрилансерам! Оплата быстро и в срок. Удачи ей во всем!
отличное качество выполнения работы в указанные сроки!
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