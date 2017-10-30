Макрос excel на сохранение файла частями

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Необходимо сделать макрос в екселе, который будет разбивать файл (500 тыс. строк ), состоящий из 2 столбцов, по 15 000 строк каждый раз с уникальным именем. Прилагаю образец файла.

8 лет назад
webhouse
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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