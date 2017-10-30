Доброго дня требуется написать триггеры для retailcrm

1) При изменение статуса оплаты на статус подтверждающий оплату изменять статус заказа на Оплата поступила

2) При вбивание трек номера почты, либо номера накладной из курьерской службы (создано пользовательское поле) изменять статус заказа на Передан в доставку

3) При изменение статуса на Предан в доставку, отгружать заказ со склада.

4) Спустя 2-3 часа (в рабочее время) после изменения статуса на Передан в доставку изменять на Доставляется.

5) По истечению определенного времени с момента попадания заказа в статус прибыл отправлять смс с трек номером если почта с номером накладной если курьерская