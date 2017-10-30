Написать страничку или программу для букмекерской конторы фонбет

Написать программу или страничку которая анализирует линию букмекерской компании фонбет и по заданным параметрам производит отбор матчей.

Параметры:

1)только футбол

2)должна быть возможность выбора времени начиная с которого будет отбор матчей

3) 3 фильтра:1)разница в 3 и более голов 2)разница в 4 и более голов 3)разница в 2 и более голов +только лиги Германии 4)возможность без фильтра

5)звуковое оповещение при попадании нового матча