Написать страничку или программу для букмекерской конторы фонбет

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Написать программу или страничку которая анализирует линию букмекерской компании фонбет и по заданным параметрам производит отбор матчей.

Параметры:

1)только футбол 

2)должна быть возможность выбора времени начиная с которого будет отбор матчей 

3) 3 фильтра:1)разница в 3 и более голов 2)разница в 4 и более голов 3)разница в 2 и более голов +только лиги Германии 4)возможность без фильтра 

5)звуковое оповещение при попадании нового матча

8 лет назад
Alex2509123
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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