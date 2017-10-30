Написать на c# вызов dll (точка входаDllMain)

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Приветствую.

Нужен код вызова dll которая будет лежать рядом в папке.

Функций у dll нету, но ее можно вызвать через лоадлибери используя точку входа dllmain

8 лет назад
maikl1
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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