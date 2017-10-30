Написать прогу, кот.будет смотреть онлайн-трансл.на сайте через прокси

Программа должна иметь: поле для ввода URL стрима поле для прокси в формате IP: port кнопки запуска и остановки.

1) В программу нужно вставить пакет из 1000 прокси-серверов. Если какой-нибудь из них не работает, программа должна пропускать его и продолжать работать. Изменения количества зрителей должно происходить без необходимости перезапуска работы программы.

2) Программа должна умеренно потреблять ресурсы. Ориентир — ПК с 8 ГБ ОЗУ,CPU N3540

3) Цена договорная