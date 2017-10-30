Программист, специализация Microchip

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Несколько проектов на PIC18 из области бытовой электроники.

В общих словах , можно сказать, что автоматика работает с датчиками температуры,

влажности, качества воздуха, bluetooth и rf чипами, есть варианты с

ethernet.

Электрическая часть разработки завершена, ТЗ на разработку ПО в стадии подготовки.

Вообщем, необходимо написать ПО.

Сроки, цены и прочие моменты будем обсуждать.

8 лет назад
xrnd
58 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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