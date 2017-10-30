Здравствуйте, нужно переписать программу на C#. С вас опыт выполнения похожих задач, сроки и стоимость. Файл программы на фортране в приложении.
Программист, специализация Microchip
Несколько проектов на PIC18 из области бытовой электроники.
В общих словах , можно сказать, что автоматика работает с датчиками температуры,
влажности, качества воздуха, bluetooth и rf чипами, есть варианты с
ethernet.
Электрическая часть разработки завершена, ТЗ на разработку ПО в стадии подготовки.
Вообщем, необходимо написать ПО.
Сроки, цены и прочие моменты будем обсуждать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно помочь в создании модели БП в Bizagi modeler с участием CRM, складкой системы, и других ресурсов.Адрес выполнения задания - online По поводу оплаты - обсудим.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Программа должна иметь: поле для ввода URL стрима поле для прокси в формате IP: port кнопки запуска и остановки. 1) В программу нужно вставить пакет из 1000 прокси-серверов. Если какой-нибудь из них не работает, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Нужен код вызова dll которая будет лежать рядом в папке. Функций у dll нету, но ее можно вызвать через лоадлибери используя точку входа dllmainПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня требуется написать триггеры для retailcrm 1) При изменение статуса оплаты на статус подтверждающий оплату изменять статус заказа на Оплата поступила 2) При вбивание трек номера почты, либо номера накладной ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать макрос в екселе, который будет разбивать файл (500 тыс. строк ), состоящий из 2 столбцов, по 15 000 строк каждый раз с уникальным именем. Прилагаю образец файла.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Требуется создать консольное приложение на C# - парсер гугл На экране отображается надпись "Type file name:" Вводится имя файла. В файле строки запросов к гуглу (например "котятки", "милые котятки") На ...Завершен7 лет назад
в файле эксель нужно вывести все электронки, лишнее удалить. Файл прикрепляю.Завершен8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать программу макрос. Добавить туда анкеты банков формата эксель (пришлю на почту), заполнить главную страницу и настроить, чтобы вбивая данные на главную страницу, она отображалась в остальных анкетах. Пример работы есть. ...Завершен7 лет назад
- $3000
Есть словарь нешифрованное – шифрованное значение вида 530005012252 ZZwNwQdLIXmiCX9kSYj0Nw== На входе только цифры разной длинны На выходе нечто похожее на бейс64 и фиксированной длинны (24 символа) Задача на основании словаря из ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад