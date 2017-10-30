Починить систему распределения задач на базе RabbitMQ

У нас есть система распределения задач на базе RabbitMQ. Сервер управления обработкой задач раздает задачи обработчикам. В качестве параметров передается тип задачи, а также Runtime параметры (специфические для конкретной задачи). Обработчик, который взял задачу, выполняет задачу и возвращает текстовый ответ (результат работы).

Проблема в том, что при одновременной передаче 3х и более задач(от сервера к обработчикам) происходит задержка(зависание). Т.е. при тестировании на 2х обработчиках и одновременно поставленных 2х задачах проблемы нет, когда у нас 4 обработчика(клиента) и мы ставим одновременно 4 задачи сервер как будто не справляется. Если сделать задержку в 0.5-1с и отправлять задания по очереди – такой проблемы нет.

Есть ряд подозрений, что может выбирать проблему. Нужен разработчик с опытом работы с RabbitMQ, чтобы починить.

Подробности о системе и о наших подозрения – исполнителю.