Программа для автоматического загрузки и запуска

Софт для загрузки и запуск файлов на RDP

1.Чтобы можно было поставить скорость подключений и загрузки и запуска

2.Чтобы поддержал русский и английский логин пароль

3.И чтобы все сервера на котором был запущен, скрытом режиме отправились на почту или на сайт, ип логин пароль

4.Чтобы получилось на всех windows версиях, чтобы можно было поставить порт другой, стандартный 3389