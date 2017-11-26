Участвовать в создании ПО по автообзвону по типу старого(Миелофон 2.0)

Деньги ($) на руках на ПО - как говорится "бери-нехочу"

но кто предлагает 15-30$ в час - просим идти мимо, не тратить ни свое ни наше время.

ТЗ нового ПО - нет, есть хотелки + старый софт который работает как часы (см. "Миелофон - автообзвон") но не очень устраивает.

Только на PHP/Ajax/MySQL.

если фреймворк использовать - то очень желательно Laravel (его мы знаем и он модульный)

Делается через Астериск (AMI или Call File)

Должно быть реализовано:

- прием баз обзвона в любом формате, сотрировка номеров (выдача по типу как в smsgorod).

- распределение телефонов по часовым зонам и операторам по типу как в smsgorod (нужно лезть в реестр минсвязи) - чтобы абоненту звонилось именно в дневное время и с нужной симки.

- АПИ звонков (чтобы можно было запрос на звонок отправить REST-запрос.)

- ЛК клиента без авторизации (есть в старой версии).

- USSD-запрос баланса (есть в старой версии)

- желательно использование бесплатных смс с симки (есть интерфейс, нужно только капчи вводить периодически)

- оптимизация кода для большой нагрузки - поменьше "SELECT *" итд

- перезвон на недозвоненные автоматический по кругу при желании

- регулирование приоритетов и мощностей на каналы и задачи (число одновременных каналов на задачу)

- возможность работы заграницей на иностранный формат номеров

- черный список (2шт - временный и постоянный)

должна описаться в экосистему Холдинга как вписывается остальной софт по принципу пазла.

нужны:

1) Архитектор

2) Программист

программировать нужно так чтобы было максимум документации и комментов, чтобы любой другой мог разобраться

Общий бюджет разработки за готовый продукт - от 100 тыс руб выше

2 варианта работы:

- Авансовый депозит в гарант (финансовый резерв). Оплата за часы + килобайты кода по хорошей ставке. Вывод по запросу.

или

- Аванс на счет + финальный расчет.

Личное подписание документов в нашем офисе - обязательно (самолет до Москвы с такси будут оплачены).