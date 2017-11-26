В программе Cisco Packet Tracer необходимо разработать схему локальной вычислительной сети. Оборудование должно быть настроено, а не просто помещено на схему. Документация должна включать в себя: - пояснительную записку со сметой; ...
Участвовать в создании ПО по автообзвону по типу старого(Миелофон 2.0)
Деньги ($) на руках на ПО - как говорится "бери-нехочу"
но кто предлагает 15-30$ в час - просим идти мимо, не тратить ни свое ни наше время.
ТЗ нового ПО - нет, есть хотелки + старый софт который работает как часы (см. "Миелофон - автообзвон") но не очень устраивает.
Только на PHP/Ajax/MySQL.
если фреймворк использовать - то очень желательно Laravel (его мы знаем и он модульный)
Делается через Астериск (AMI или Call File)
Должно быть реализовано:
- прием баз обзвона в любом формате, сотрировка номеров (выдача по типу как в smsgorod).
- распределение телефонов по часовым зонам и операторам по типу как в smsgorod (нужно лезть в реестр минсвязи) - чтобы абоненту звонилось именно в дневное время и с нужной симки.
- АПИ звонков (чтобы можно было запрос на звонок отправить REST-запрос.)
- ЛК клиента без авторизации (есть в старой версии).
- USSD-запрос баланса (есть в старой версии)
- желательно использование бесплатных смс с симки (есть интерфейс, нужно только капчи вводить периодически)
- оптимизация кода для большой нагрузки - поменьше "SELECT *" итд
- перезвон на недозвоненные автоматический по кругу при желании
- регулирование приоритетов и мощностей на каналы и задачи (число одновременных каналов на задачу)
- возможность работы заграницей на иностранный формат номеров
- черный список (2шт - временный и постоянный)
должна описаться в экосистему Холдинга как вписывается остальной софт по принципу пазла.
нужны:
1) Архитектор
2) Программист
программировать нужно так чтобы было максимум документации и комментов, чтобы любой другой мог разобраться
Общий бюджет разработки за готовый продукт - от 100 тыс руб выше
2 варианта работы:
- Авансовый депозит в гарант (финансовый резерв). Оплата за часы + килобайты кода по хорошей ставке. Вывод по запросу.
или
- Аванс на счет + финальный расчет.
Личное подписание документов в нашем офисе - обязательно (самолет до Москвы с такси будут оплачены).
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