Прототип сети в программе Cisco Packet Tracer

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Закрыт2 заявки236 просмотров

В программе Cisco Packet Tracer необходимо разработать схему локальной вычислительной сети. Оборудование должно быть настроено, а не просто помещено на схему. 

Документация должна включать в себя:  

- пояснительную записку со сметой;  

- проект сети в Cisco Packet Tracer + конфигурационные файлы в формате .cfg или .txt;  

- презентацию. 

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8 лет назад
winner02
Иван 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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