Здравствуйте. задача при нажатии кнопки "запись" начинается запись положений сервопривода управляемого потенциопетром, при повторном нажатии ее запись останавливается. при нажатии кнопки "воспроизведение" начинается воспроизвдение. Важно, что бы после отключения питания или ...
Прототип сети в программе Cisco Packet Tracer
В программе Cisco Packet Tracer необходимо разработать схему локальной вычислительной сети. Оборудование должно быть настроено, а не просто помещено на схему.
Документация должна включать в себя:
- пояснительную записку со сметой;
- проект сети в Cisco Packet Tracer + конфигурационные файлы в формате .cfg или .txt;
- презентацию.
Просьба указать стоимость работы.
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