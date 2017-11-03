Программа управления производством

Программа предназначена для отображения в реальномвремени списка текущих заказов для всех участников производственного процесса.

Основной принцип – каждый видит список задач для своего участка и может либо

выполнить их (передав дальше по цепочке), либо вернуть на доработку в случае

каких-либо замечаний.

Компьютеры работают в локальной сети. В годобрабатываются тысячи заказов, соответственно программа должна не тормозить при

работе с таким объёмом данных.