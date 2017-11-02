Деньги ($) на руках на ПО - как говорится "бери-нехочу" но кто предлагает 15-30$ в час - просим идти мимо, не тратить ни свое ни наше время. ...
Программа редактирования ini файлов
Нужна программа для редактирования ini файлов.
Описание. Форма с меню Файл (новый, открыть, сохранить). При сохранении нового файла предлагать каталог в котором лежит exe файл. На форме таблица с вертикальным скролом. Столбцы таблицы соответствуют содержимому ini файла: секция, параметр, значение. Для работы с именами файлов Под таблицей две кнопки: создать параметр и удалить выделенный параметр.
Писать свой разбор не нужно, надо найти библиотеку с классом для работы с ini файлами. Название не помню, но видел удобную, удобнее чем winapi функции. Название библиотеки согласовать перед выполнением работы.
Внешний вид должен быть презентабельный (размер формы, расположение, шрифт и т.д,).
Текст в ANSI, имена файлов и каталогов в UNICODE.
Код должен быть оформлен.
Результат работы: проект для компиляции в msvc++2008. Настройка проекта для работы с внешними dll.
С претендентов - стоимость, срок, название библиотеки или свои соображения, ссылку где посмотреть опыт работы.
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