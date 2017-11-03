Многопоточная тестовая программа на c++ (проект msvc++2008)

Нужна программа для тестирования устройства, принимающего поток данных по сети. Функции работы с сетью беру на себя.

Описание. Форма с настройкой частоты дискретизации (число от 1000 до 100000), частоты отправки в сеть (от мин возможного до 500мс ), адреса и порта, кнопки старт/ пауза/ стоп, вывод информации о состоянии буфера приемного устройства и собственного буфера.

В программе должно быть два рабочих потока: генератор сигнала для заполнения собственного буфера и поток отсылки в сеть, а также поток для визуализации состояния рабочих потоков (уровень заполнения буферов).

После старта программа должна генерировать треугольный сигнал с заданной частотой дискретизации с периодом 1 секунда. Значения за период меняются линейно от 0 до +1.0 и обратно. Формат float. Рассчитывать значения до момента заполнения собственного буфера размером на 5 секунд сигнала. В потоке генератора возобновлять заполнение буфера если он не полон.

При доступе к буферу приоритетной задачей считать отсылку в сеть.

С заданной частотой отправки запрашивать у приемника размер свободного буфера и в сеть отсылать соответствующее количество данных. Буфер в приемном устройстве будет опустошаться с частотой дискретизации.

Многопоточность должна быть организована корректно.

Передачу в сеть не делать, будут мои функции. Вместо передачи в сети записывать данные в файл в текстовом виде. Ответ на запрос размера сымитировать генератором случайного числа в диапазоне 10-100% размера буфера (весь буфер 100 000 float значений).

Результат работы: проект для компиляции в msvc++2008. Настройка проекта для работы с внешними dll. Исполнение на win7, 32бита.

С претендентов - стоимость, срок, ссылку где посмотреть опыт работы.