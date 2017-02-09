Python конвертер канала WhatsApp с эмулятора(nox) в hash (yowsup)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужен Python конвертер канала WhatsApp с эмулятора(nox) в hash (yowsup)Нужно сделать тоже самое что на видео только через pythonhttps://youtu.be/BD65ADDNFboВ архиве программа(с видео) которая ставится на эмулятор,  десктопная программа отправляет на сервер запрос подобного содержания : https://v.whatsapp.net/v2/exist?cc=380&in=921832872&lg=uk&lc=UA&id=54%1fp%de%f6%bb5H%7Fb%24%c5%3d%f0%f5%94%f1n%19&token=MhXjokzW2V4Be93Cg0NtE5VWsRQ%3D

Python
8 лет назад
cyberp1983
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реализация алгоритма оптимизации диагностирования (метод ветвей)

    Имеется таблица функций неисправностей. На самом деле это не имеет основного смысла. Очень кратко: должна быть некая программа , которая с помощью применения нескольких тестов (возможно нескольких) доберется до обнаружения конкретной неисправности. Т.е. возможно построить ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать смарт-контракт на эфириуме

    Необходим человек, имеющий опыт в создании смартконтрактов на Ethereum. В откликах на проект указывайте сроки, стоимость и готовность приступить (сам контракт не содержит ничего сложного)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Распознавание номеров

    Нужно сделать аналог программы http://trace.infoteh.ru/download их меня устраивает но он не работает с моими камерами(((, а развивать они его не планируют RTSP поток не может распознать с камеры

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Многопоточная тестовая программа на c++ (проект msvc++2008)

    $150

    Нужна программа для тестирования устройства, принимающего поток данных по сети. Функции работы с сетью беру на себя.  Описание. Форма с настройкой частоты дискретизации (число от 1000 до 100000), частоты отправки в сеть (от мин возможного ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа управления производством

    Программа предназначена для отображения в реальномвремени списка текущих заказов для всех участников производственного процесса. Основной принцип – каждый видит список задач для своего участка и может либо выполнить их (передав дальше по цепочке), ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Страница поиска запчастей

    Мне необходимо сделать страницу поиска запчастей по наименованию или номеру. Загрузка Прайса из excel - вывод на сайте в произвольной таблице, что то вроде этой.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа редактирования ini файлов

    Нужна программа для редактирования ini файлов. Описание. Форма с меню Файл (новый, открыть, сохранить). При сохранении нового файла предлагать каталог в котором лежит exe файл. На форме таблица с вертикальным скролом. Столбцы таблицы соответствуют содержимому ini файла: секция, параметр, значение. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать бот telegram канала

    Суть контента, подобно https://vandrouki.by только в мире online -покупок. Подписчик выбирает интересы, а бот должен ему скидывать все "халявы" в мире онлайн-покупок заданной тематики

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать индикатор для МТ4

    Нужно доработать индикатор для программы метатрейдер 4, сделать, чтобы он не перестраивался, если такое возможно, пишите своё предложение и цену

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад