Реализация алгоритма оптимизации диагностирования (метод ветвей)

Имеется таблица функций неисправностей. На самом деле это не имеет основного смысла. Очень кратко: должна быть некая программа , которая с помощью применения нескольких тестов (возможно нескольких) доберется до обнаружения конкретной неисправности. Т.е. возможно построить дерево диагностирования, характеристикой которой является цена теста (по аналогии с кодами Хаффмена). Однако такое дерево необходимо оптимизировать, чтобы некоторые проверки не были избыточными. Для этого применяется метод ветвей и границ. Ниже прикреплены сама таблица и методические указания. Проблема в том , что алгоритм описан не совсем программно, однако что-то быть может вам удастся уяснить. Возможно Вам так же поможет статья в PDF-файле.

Время до 9.02.2017 до 10 часов вечера

По поводу каких-то уточнений в реализации пишите в ЛС. Кстати, язык программирования : C++