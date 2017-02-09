Нужен Python конвертер канала WhatsApp с эмулятора(nox) в hash (yowsup)Нужно сделать тоже самое что на видео только через pythonhttps://youtu.be/BD65ADDNFboВ архиве программа(с видео) которая ставится на эмулятор, десктопная программа отправляет на сервер запрос подобного содержания : https://v.whatsapp.net/v2/exist?cc=380&in=921832872&lg=uk&lc=UA&id=54%1fp%de%f6%bb5H%7Fb%24%c5%3d%f0%f5%94%f1n%19&token=MhXjokzW2V4Be93Cg0NtE5VWsRQ%3D ...
Приложение для распределения мощности с CPU на GPU
Написать независимое приложение которое при достижении заданного уровня загрузки CPU будет распределять остальную нагрузку на GPU. Система Windows 7 x64. CPU в системе несколько, видеокарт тоже несколько.
Нагрузка между GPU должна распределятся равномерно. В приложении должна быть возможность задания уровня (в %) загрузки CPU после достижении которого идет распределение нагрузки на GPU. Также должна быть предусмотрена возможность мониторинга загрузки доступных CPU и GPU. Если есть готовые решения, предлагайте. Бюджет до 250$.
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