Приложение для распределения мощности с CPU на GPU

Написать независимое приложение которое при достижении заданного уровня загрузки CPU будет распределять остальную нагрузку на GPU. Система Windows 7 x64. CPU в системе несколько, видеокарт тоже несколько.

Нагрузка между GPU должна распределятся равномерно. В приложении должна быть возможность задания уровня (в %) загрузки CPU после достижении которого идет распределение нагрузки на GPU. Также должна быть предусмотрена возможность мониторинга загрузки доступных CPU и GPU. Если есть готовые решения, предлагайте. Бюджет до 250$.