Нужен Python конвертер канала WhatsApp с эмулятора(nox) в hash (yowsup)Нужно сделать тоже самое что на видео только через pythonhttps://youtu.be/BD65ADDNFboВ архиве программа(с видео) которая ставится на эмулятор, десктопная программа отправляет на сервер запрос подобного содержания : https://v.whatsapp.net/v2/exist?cc=380&in=921832872&lg=uk&lc=UA&id=54%1fp%de%f6%bb5H%7Fb%24%c5%3d%f0%f5%94%f1n%19&token=MhXjokzW2V4Be93Cg0NtE5VWsRQ%3D

Оплата только через безопасную сделку! народ я с фрилансерами работаю годами, ну не получится меня кинуть)) Предложения от ботов или явно не связанные по тексту с моим заданием сразу блокирую!