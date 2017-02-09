ПО на C# (.NET), работа с документами Office через макросы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок181 просмотр

Нужна автоматизация шаблонных действий по редактированию документов microsoft office, особенно microsoft word.

Прошу оставлять заявки только тех, кто готов приступить к заданию сейчас и у кого действительно есть опыт и примеры в портфолио. Более подробную информацию предоставлю рассмотрев ваши заявки.

8 лет назад
Krymson
Фролов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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