Нужен Python конвертер канала WhatsApp с эмулятора(nox) в hash (yowsup)Нужно сделать тоже самое что на видео только через pythonhttps://youtu.be/BD65ADDNFboВ архиве программа(с видео) которая ставится на эмулятор, десктопная программа отправляет на сервер запрос подобного содержания : https://v.whatsapp.net/v2/exist?cc=380&in=921832872&lg=uk&lc=UA&id=54%1fp%de%f6%bb5H%7Fb%24%c5%3d%f0%f5%94%f1n%19&token=MhXjokzW2V4Be93Cg0NtE5VWsRQ%3D ...
Контроллер инфракрасной паяльной станции Atmega32+ПО под Windows 7/10
Нужно написать ПО для atmega32 и программу управления этим контроллером под Windows. Меню контроллера в прикрепленном файле. Контроллером управляет программа под Win. Контроллер выполняет функцию калибровки термодатчиков, синфазное управление симисторами ( три канала – один для верхнего нагревателя, и два для нижнего (левый нагреватель, правый нагреватель)). Также контроллер осуществляет вывод информации на встроенный дисплей, регулировку яркости дисплея, регулировку звуковых сигналов. Программа позволяет осуществлять три режима работы: 1. ПИД регулирование каналов, 2 Ручное управление нагревателями, 3. Регулирование по мощности ( при достижении заданной температуры осуществляется переход на следующую заданную мощность нагревателя). В программе должна быть функция создания термопрофилей, их сохранение, и работа по термопрофилю ( для ПИД регулятора). Регулирование по мощности задается при помощи внешней таблицы (блокнот).
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