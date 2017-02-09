Контроллер инфракрасной паяльной станции Atmega32+ПО под Windows 7/10

Нужно написать ПО для atmega32 и программу управления этим контроллером под Windows. Меню контроллера в прикрепленном файле. Контроллером управляет программа под Win. Контроллер выполняет функцию калибровки термодатчиков, синфазное управление симисторами ( три канала – один для верхнего нагревателя, и два для нижнего (левый нагреватель, правый нагреватель)). Также контроллер осуществляет вывод информации на встроенный дисплей, регулировку яркости дисплея, регулировку звуковых сигналов. Программа позволяет осуществлять три режима работы: 1. ПИД регулирование каналов, 2 Ручное управление нагревателями, 3. Регулирование по мощности ( при достижении заданной температуры осуществляется переход на следующую заданную мощность нагревателя). В программе должна быть функция создания термопрофилей, их сохранение, и работа по термопрофилю ( для ПИД регулятора). Регулирование по мощности задается при помощи внешней таблицы (блокнот).