Программирование Raspberry

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки165 просмотров

Я занимаюсь разработкой системы бесперебойного питания для дома, с возможностью использовать возобновляемые источники энергии. Основным элементом силовой части является инвертор, в котором содержится зарядное устройство для аккумуляторов, а также контроллер солнечных панелей. Инвертор модели SILA 5000M, который имеет встроенное микропроцессорное управление и который, по словам поставщиков, можно запрограммировать под нужный режим работы. Необходимо разработать программное обеспечение под Raspberry для мониторинга показателей (напряжение, заряд аккумуляторов, мощность нагрузки, мощность солнечных панелей), и удаленного управления устройством (изменение приоритета питания нагрузки сеть/аккумулятор/панели, включение/отключение заряда и т.д.).

8 лет назад
guest_15101582243175
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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