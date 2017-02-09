Программирование Raspberry

Я занимаюсь разработкой системы бесперебойного питания для дома, с возможностью использовать возобновляемые источники энергии. Основным элементом силовой части является инвертор, в котором содержится зарядное устройство для аккумуляторов, а также контроллер солнечных панелей. Инвертор модели SILA 5000M, который имеет встроенное микропроцессорное управление и который, по словам поставщиков, можно запрограммировать под нужный режим работы. Необходимо разработать программное обеспечение под Raspberry для мониторинга показателей (напряжение, заряд аккумуляторов, мощность нагрузки, мощность солнечных панелей), и удаленного управления устройством (изменение приоритета питания нагрузки сеть/аккумулятор/панели, включение/отключение заряда и т.д.).