Доработать программу

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Закрыт1 заявка191 просмотр

Добрый день.  

Имеется проект github.com/VISWESWARAN199..., нужно его дописать в качестве антивируса для флешек.  

ТЗ во вложении. Прошу адекватную цену и срок.

8 лет назад
Elephent
Ильяс 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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