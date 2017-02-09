Нужен программист для написания очень быстрых парсеров (get из json, post мне в нужном виде через api).

Если Вы не уверены, что сможете написать действительно быстрый парсер - просьба не оставлять заявку.

Парсеров нужно много. Кого заинтересовало - оставляйте заявку, дам в лс пример.