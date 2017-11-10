Сохранение HTML-кода с заданной периодичностью

На сайте mos.ru есть страница, которая доступна после авторизации (логин, пароль).

Необходимо получить полный HTML-код страницы; сама страница забита скриптами, что ограничивает использование некоторых методов. Но, например, стандартная команда "Сохранить как..." в Chrome сохраняет код отлично.

Реализация может быть в виде расширения Chrome или отдельного приложения (предпочтительно Python). Как в первом, так и во втором случае можно сделать или с авторизацией, или без (авторизация при этом будет выполняться пользователем вручную в Chrome или встроенном в приложение браузере).

Настройки: интервал обновления страницы, путь и имя сохранения. Сохранение должно производится после полной загрузки после обновления страницы.

Если оставляете заявку, пожалуйста, пишите все варианты реализации, которые возможны для Вас.

Исходный код обязателен + инструкции по использованию.