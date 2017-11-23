Создать мессенджер

Нужен месенджер в котором будет возможность создавать чаты , но чтобы участники не имели возможности общения друг с другом, и не могли видеть личные данные друг друга, а была только возможность у админа высылать сообщения в группу чтобы ее участники могли только читать сообщения с возможностью комментирования, но при этом админ мог отключать возможность комментирования(например в ночное время) ,так же у админа должна быть возможность редактировать и удалять написаные сообщения других пользователей.Так же прописать кодами запрет на размещение номеров телефона и мейлов.

Программа только для пк.