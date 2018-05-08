Скрипты для Bittrex

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Нужно написать парочку не сильно сложных скриптов для Bittrex. 

- Покупка ордеров по заданному лимиту 

- Проверка балансов 

- Быстрый переход от покупки к продаже 

- И т.д. 

Нужен человек, который уже имел опыт с API Bittrex. В отзыве желательно сразу написать, что вы реализовывали по данной (или другой) бирже. 

Желательно С#, но рассмотрю и другие языки.

6 лет назад
fird_rossen
Олег Скаев 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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