Скрипты для Bittrex

Нужно написать парочку не сильно сложных скриптов для Bittrex.

- Покупка ордеров по заданному лимиту

- Проверка балансов

- Быстрый переход от покупки к продаже

- И т.д.

Нужен человек, который уже имел опыт с API Bittrex. В отзыве желательно сразу написать, что вы реализовывали по данной (или другой) бирже.

Желательно С#, но рассмотрю и другие языки.