Разработка ПО для wifi: Comfast

Нужно сделать расширение под хром и яндекс-броузеры: чтобы поддерживало залогиненность на сайтах [url=http://perfectmoney.is/]PerfectMoney.is[/url] и [url=http://advcash.com/]advcash.com[/url]. если залогинено, то сохраняет залогиненность сколько возможно. если разлогинилось то ждет еще заданное в настройках число минут:секунд и логинится обратно.