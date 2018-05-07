Разработка ПО для wifi: Comfast

Нужно сделать расширение под хром и яндекс-броузеры: чтобы поддерживало залогиненность на сайтах [url=http://perfectmoney.is/]PerfectMoney.is[/url] и [url=http://advcash.com/]advcash.com[/url]. если залогинено, то сохраняет залогиненность сколько возможно. если разлогинилось то ждет еще заданное в настройках число минут:секунд и логинится обратно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка ПО, пример проект hot-wifi
С возможностью показа рекламы для тех кто подключен к сети, аналитика подключений и пользователей. Авторизация пользователей с личным кабинетом.
Wifi роутеры фирмы comfast
Ориентировано интересуют сроки разработки и стоимость. Приблизительно. Понимаю, что точно посчитать по такому ТЗ анриал )
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