Программа на Python для прогнозирования временных рядов

Получение прогноза по загруженности дорог в Москве в 2018 г.

Пример программы: http://christianherta.de/lehre/dataScience/machineLearning/neuralNetworks/LSTM.php

В данную программу следует подставить выборку чисел представленную на данном сайте: https://yandex.ru/company/researches/2017/moscow_traffic_2017

найти ее можно под названием история пробок за последние 5 лет, в итоге программа должна выдавать прогноз по загруженности дорог за 2018 год, на основе статистики пробок за последние 5 лет.

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