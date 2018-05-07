Программа на Python для прогнозирования временных рядов

Нужна программа которая должна построить регрессионную модель(все формулы и источники данных есть в прикрепленном файле), и ее оценку, желательно с помощью обобщенного метода моментов, как результат нужно вывести полученную регрессию и данные анализа в виде ...
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Получение прогноза по загруженности дорог в Москве в 2018 г.
Пример программы: http://christianherta.de/lehre/dataScience/machineLearning/neuralNetworks/LSTM.php
В данную программу следует подставить выборку чисел представленную на данном сайте: https://yandex.ru/company/researches/2017/moscow_traffic_2017
найти ее можно под названием история пробок за последние 5 лет, в итоге программа должна выдавать прогноз по загруженности дорог за 2018 год, на основе статистики пробок за последние 5 лет.
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