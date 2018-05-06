Прикладная программа для построения экономической регрессии

Нужна программа которая должна построить регрессионную модель(все формулы и источники данных есть в прикрепленном файле), и ее оценку, желательно с помощью обобщенного метода моментов, как результат нужно вывести полученную регрессию и данные анализа в виде таблицы exel. Нужна сама программа в электронном виде, ее листинг и описание с блок-схемой (описание 3-5 страниц).

Программа с графическим интерфейсом и вводом логина/пароля.