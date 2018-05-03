Программирование delphi 10

Здраствуйте! Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью. Сообщения записываются в файл. В главном окне программы указывается путь к файлу. Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла. Два поля ввода ...
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Краткое описание:
Необходимо создать программу на языке delphi 10, которая при вводе слова будет делить его по слогам. Количество определенных слов - 10. Присутствие небольшой анимации (бегущая строка).
Тех.спец.:
1. Разработать понятный пользователю интерфейс программы.
2. В программе реализован и использован условный оператор.
3. В программе реализован и использован циклический алгоритм.
4. В программе реализованы и использованы подпрограммы.
5. В программе присутствуют комментарии для облегчения понимания написанного кода.
6. Программа не содержит синтаксических ошибок.
7. Программа не содержит ошибок при расчетах.
8. Программа не закрывается неожиданно (незапланированно).
9. Введение пользователем некорректных данных не приводит к не правильным вычислениям или не правильному результату.
10. В проекте реализована анимация.
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