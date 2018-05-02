Odoo разработчик

Прикладное ПОЗакрытнет заявок141 просмотр
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Ищем Odoo программиста с опытом реальных проектов для адаптации и внедрения платформы на базе small ERP – Odoo.  

Необходимо донастроить под бизнес-требования (сформированы).  

Бизнес – финансовые услуги. 

Задача: Реализация требований, выпуск в продуктив, поддержка. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве (годы). 

Ориентируемся на ставку/час до 1000 руб.

6 лет назад
Vishnevetskaya
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад