Нужно написать програму (бот), который будет постить сообщения в чат

Здраствуйте!

Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью.

Сообщения записываются в файл.

В главном окне программы указывается путь к файлу.

Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла.

Два поля ввода интервала. Задается задержка между сообщениями в определенном диапазоне.

Поле ввода пароля и логина.

Также должна поддерживаться капча для логина и распознавание через rucaptcha.com

Плюс возможность доклеивать до каждого из сообщений рандомный текст для уникальности.

Текст задается в формате: { 1.5 x is possible!| Buy now or cry later!| Buy now, while cheap!}

Окно чата и пример формы приатачил.