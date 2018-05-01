Софт для quora

ТЗ и пример как должен выглядеть результат приложен в файлах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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