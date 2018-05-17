Автоматическое добавление фото в word файл

Десктопное приложение + база данных на MySql ( MS SQL не хочу использовать) Есть ТЗ Требование к исполнителю: - фриланс является основной работой или основная работа позволяет достаточно времени уделять проекту и быть на связи в рабочее время - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ и пример как должен выглядеть результат приложен в файлах
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